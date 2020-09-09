Ассоциация профессиональных футболистов (ПФА) определила лучшего игрока, лучшего молодого футболиста и команду года в английском первенстве.

ПФА признала лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне. Кроме бельгийца на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане и Рахим Стерлинг.

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Лучшим молодым игроком прошлого сезона стал защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд. Его конкурентами были игроки Челси Тамми Абрахам и Мейсон Маунт, полузащитник Арсенала Букайо Сака и представители Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд и Мейсон Гринвуд.

Кроме того, ПФА определила символическую команду года. Она выглядит следующим образом: Ник Поуп (Бернли), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – Ливерпуль), Чаглар Союнчю (Лестер), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Давид Силва (Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Джейми Варди (Лестер), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Садио Мане (Ливерпуль).

К слову, вышеупомянутые награды вручаются по результатам голосования самих футболистов.

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