Исследование провели в период с 31 августа по 6 сентября, сообщает официальный сайт АПЛ.

Коронавирус в Манчестер Сити – двое одноклубников Зинченко сдали положительные тесты на COVID-19

Три теста из 1605-ти проведенных дали положительный результат. Имена инфицированных лига не обнародовала. Очевидно, двое из них – представители Манчестер Сити – защитник Эмерик Ляпорт и вингер Рияд Марез. Больные ушли на самоизоляцию, которая продлится 10 дней.

Отметим, что новый сезон Премьер-лиги стартует уже в ближайшую субботу, 12 сентября.

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