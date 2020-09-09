Асоціація професіональних футболістів (ПФА) визначила найкращого гравця, найкращого молодого футболіста і команду року в англійській першості.

ПФА визнала найкращим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне. Окрім бельгійця на нагороду претендували Трент Александер-Арнольд, Вірджіл ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садьйо Мане і Рахім Стерлінг.

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Найкращим молодим гравцем минулого сезону став захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд. Його конкурентами були гравці Челсі Таммі Абрахам і Мейсон Маунт, півзахисник Арсеналу Букайо Сака і представники Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд і Мейсон Грінвуд.

Окрім того, ПФА визначила символічну команду року. Вона виглядає наступним чином: Нік Поуп (Бернлі), Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк (обидва – Ліверпуль), Чаглар Союнчю (Лестер), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Давід Сілва (Манчестер Сіті), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Джеймі Варді (Лестер), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал), Садьйо Мане (Ліверпуль).

До слова, вищезгадані нагороди вручаються в результаті голосування самих футболістів.

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