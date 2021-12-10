К единственному забитому мячу, автором которого стал Лаудони, приобщился Александр Зубков. На 82-й минуте игры вингер сборной Украины классно навесил с левого фланга точно на голову партнеру, переправившему мяч в сетку. Через несколько минут после этого 25-летний Зубков был заменен, а игра так и завершилась со счетом 1:0.

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Интересно, что Ференцварош стал последней командой Лиги Европы, набравшей зачетные баллы в групповом турнире. Однако это не спасло бывший клуб Сергея Реброва от последнего места квартета. У "Фради" 3 пункта, а Байер стал первым, набрав 13 баллов. Это первое поражение "фармацевтов" в текущем розыгрыше Лиги Европы.

В сезоне 2021/22 Зубков сыграл 20 матчей во всех турнирах. Забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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Ассист Зубкова на 5:26 (в YouTube)