Петряк с Фехерваром потерял очки в матче против аутсайдера, двое украинцев помогли Кишварде одолеть Уйпешт

Состоялись сразу три поединка 26-го тура чемпионата Венгрии, традиционно не обошлось без украинцев.
Чемпионат Венгрии, 26-й тур
Кишварда – Уйпешт – 1:0
Гол: Бумба, 63
Удаление: Калкан, 55 (В)
Диошдьёр – Мезекевешд – 1:0
Гол: Ислам, 83 (пен.)
Удаление: Карницкий, 88 (м)
Пакш – Фехервар – 0:0
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Кишварда в родных стенах минимально переиграла Уйпешт. Одержать победу хозяевам помогли сразу двое украинцев – Богдан Мельник и Роман Карасюк.
Диошдьёр сумел вырвать три очка перед финальным свистком поединка против Мезекевешда. Цвета хозяев защищал украинский хавбек Сергей Шестаков, а в составе гостей на поле вышли двое его соотечественников – Вайда и Месхи.
При тотальной доминации Фехервар не смог на выезде дожать Пакш, соперники разошлись миром. Украинский полузащитник гостей Иван Петряк был заменен на 79-й минуте.
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