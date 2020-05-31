Петряк с Фехерваром потерял очки в матче против аутсайдера, двое украинцев помогли Кишварде одолеть Уйпешт

Состоялись сразу три поединка 26-го тура чемпионата Венгрии, традиционно не обошлось без украинцев.

Чемпионат Венгрии, 26-й тур

Кишварда – Уйпешт – 1:0

Гол: Бумба, 63

Удаление: Калкан, 55 (В)

Диошдьёр – Мезекевешд – 1:0

Гол: Ислам, 83 (пен.)

Удаление: Карницкий, 88 (м)

Пакш – Фехервар – 0:0

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Кишварда в родных стенах минимально переиграла Уйпешт. Одержать победу хозяевам помогли сразу двое украинцев – Богдан Мельник и Роман Карасюк.

Диошдьёр сумел вырвать три очка перед финальным свистком поединка против Мезекевешда. Цвета хозяев защищал украинский хавбек Сергей Шестаков, а в составе гостей на поле вышли двое его соотечественников – Вайда и Месхи.

При тотальной доминации Фехервар не смог на выезде дожать Пакш, соперники разошлись миром. Украинский полузащитник гостей Иван Петряк был заменен на 79-й минуте.

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