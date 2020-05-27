Ребров второй победой подряд реанимировал чемпионат Венгрии – Ференцварош украинца шагает за трофеем

Уйпешт принимал Ференцварош в рамках 20-го тура чемпионата Венгрии. Отчет поединка читайте на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии, 20-й тур

Уйпешт – Ференцварош – 0:1

Гол: Боли, 8

Ребров "маринует" молодежь Ференцвароша, а Харатин и Зубков – в топе рейтинга доверия

Уже через 8 минут после стартового свистка форвард Ференцвароша Франк Боли забил победный мяч.

Стоит отдать должное хозяевам, которые пытались сравнять счет, но подопечные Сергея Реброва удержали свои ворота на замке.

В стартовом составе гостей появились сразу два украиньких хавбека – Игорь Харатин и Александр Зубков, последний получил желтую карточку.

После 25-ти туров чемпионата Венгрии Ференцварош уверенно лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на 9 очков. Уйпешт расположился на 9-й строчке.

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