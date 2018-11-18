Петряк рассказал о своей самой большой проблеме в Венгрии

Игрок Ференцвароша Иван Петряк рассказал в программе "Моя игра" с Аллой Бублий о своей черте характера, которая мешает на футбольном поле.

"Честно говоря, не люблю себя оценивать, всегда к себе отношусь с критикой. Не люблю себя, если честно. Я постоянно недоволен собой, хочется быть лучшим, развиваться, прогрессировать.

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Что хочется улучшить? Нужно быть более сдержанным. В Венгрии на эмоциях и желтую карточку получил.

Я очень эмоциональный игрок Особенно, если что-то идет не так и эмоции переполняют. Это огромный минус. Этого так просто не расскажешь. Стоишь злой, "мат-перемат".

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За 13 матчей три желтых уже есть. Пять желтых – пропускаешь игру. Поэтому сейчас я делаю это более аккуратно, внутри ругаюсь, все в себе держу", – цитирует Петряка Footballua.tv.