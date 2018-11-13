Скандальный Кашшаи будет судить противостояние Милевского и Реброва

Арбитр Виктор Кашшаи, который недавно назначил в ворота Шахтера позорный пенальти, будет судить матч украинцев в чемпионате Венгрии.

Вскоре, 24 ноября, в чемпионате Венгрии Кишварда Артема Милевского встретится с Ференцварошем Ивана Петряка, который возглавляет Сергей Ребров.

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Главным арбитром поединка назначен Виктор Кашшаи.

Украинский болельщикам Кашшаи известен незасчитанным голом Украины в ворота Англии на Евро-2012, а также недавним фейлом в матче Шахтера и Манчестер Сити – венгр назначил эпический пенальти в ворота "горняков" после того, как Стерлинг споткнулся о газон.

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