Петряк розповів про свою найбільшу проблему в Угорщині

Гравець Ференцвароша Іван Петряк розповів у програмі "Моя гра" з Аллою Бублій про свою рису характеру, яка заважає на футбольному полі.

"Чесно кажучи, не люблю себе оцінювати, завжди до себе ставлюся з критикою. Не люблю себе, якщо чесно. Я постійно незадоволений собою, хочеться бути кращим, розвиватися, прогресувати.

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Що хочеться поліпшити? Потрібно бути більш стриманим. В Угорщині на емоціях і жовту картку отримав.

Я дуже емоційний гравець Особливо, якщо щось йде не так і емоції переповнюють. Це величезний мінус. Цього так просто не розкажеш. Стоїш злий, "мат-перемат".

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За 13 матчів три жовтих вже є. П'ять жовтих – пропускаєш гру. Тому зараз я роблю це більш акуратно, всередині лаюся, все в собі тримаю", – цитує Петряка Footballua.tv.