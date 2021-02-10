Кубок Венгрии, 1/16 финала

Вашаш – Фехервар – 1:2

Голы: Рус, 34 (аг.) – Завзивадзе, 3, Петряк, 23

Ребров отказался второй раз возглавить Динамо – Суркис подтвердил факт переговоров

Петряк разрывал на старте встречи. Сначала украинец помог Фехервару открыть счет – откликнулся на передачу из глубины, обыграл голкипера и пробил по воротам. Защитники на линии остановили мяч, но партнер сыграл на добивании.

Через 20 минут уже сам Иван удвоил преимущество Фехервара. Издалека разрядил пушку и с помощью рикошета поразил ворота! Хозяева отыграли один мяч, но на больше футболистов Вашаша не хватило.

Фехервар в 1/8 финала Кубка Венгрии встретится Ференцварошем Сергея Реброва!

"Травма Ярмоленка стала фатальною": українця критикують за матч проти МЮ та бояться найгіршого – виліт не став трагедією