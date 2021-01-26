Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о том, что Сергей Ребров мог во второй раз стать тренером киевлян летом после увольнения Алексея Михайличенко.

"Кандидатом номер один на пост главного тренера прошлым летом был Сергей Ребров. Первый звонок был ему. Реброву позвонил мой брат.

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Он отказался, поскольку подписал новый контракт с Ференцварошем. Сейчас ходят разные слухи, что он договорился возглавить сборную Украины. Но это его право", – резюмировал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Заметим, Сергей Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы. Со специалистом "бело-синие" дважды становились чемпионами УПЛ, дважды торжествовали в Кубке и раз – в Суперкубке Украины. Летом киевлян возглавил Мирча Луческу.

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