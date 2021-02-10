Петряк переможним голом вивів Фехервар у наступний раунд Кубка Угорщини – далі зустріч з Ребровим
Вашаш приймав Фехервар у рамках 1/16 фіналу Кубка Угорщини. Героєм матчу став український півзахисник Іван Петряк.
Кубок Угорщини, 1/16 фіналу
Вашаш – Фехервар – 1:2
Голи: Рус, 34 (аг.) – Завзівадзе, 3, Петряк, 23
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Петряк розривав на старті зустрічі. Спершу українець допоміг Фехервару відкрити рахунок – відгукнувся на передачу з глибини, обіграв голкіпера та пробив по воротах. Захисники на лінії зупинили м'яч, але партнер зіграв на добивання.
Через 20 хвилин вже сам Іван подвоїв перевагу Фехервара. Здалеку розрядив гармату й з допомогою рикошету вразив ворота! Господарі відквитали один м'яч, але на більше футболістів Вашаша не вистачило.
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