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Петряк отличился курьезным голом со штрафного в спарринге

13 января 20:55 204 Читати українською
Петряк отличился курьезным голом со штрафного в спарринге
Иван Петряк / фото ФК Фехервар

Полузащитник Фехервара Иван Петряк записал в свой актив необычный гол со штрафного в товарищеском матче со Сьоном.

Иван Петряк оригинальным способом открыл счет в спарринге против швейцарского Сьона.

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На 25-й минуте арбитр назначил штрафной в пользу Фехервара, и пока швейцарцы выстраивали стенку, Петряк забил фактически в пустые ворота. Интересно, что судья не предупреждал, что стандарт должен быть разыгран по свистку, а потому засчитал забитый мяч. Добавим, что Сьон отыгрался уже через 6 минут, а команды разошлись со счетом 1:1.

К слову, Петряк провел в составе Фехервара 22 матча в текущем сезоне, отметившись голом и 5 ассистами.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Товарищеские матчи футбольные курьёзы Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар Сьон Сьон
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