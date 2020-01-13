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Петряк відзначився курйозним голом зі штрафного у спарингу

13 січня 20:52 1463 Читать на русском
Петряк відзначився курйозним голом зі штрафного у спарингу
Іван Петряк / фото ФК Фехервар

Півзахисник Фехервара Іван Петряк записав до свого активу незвичний гол зі штрафного у товариському матчі зі Сьйоном.

Іван Петряк оригінальним способом відкрив рахунок у спарингу проти швейцарського Сьйона.

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На 25-й хвилині арбітр призначив штрафний на користь Фехервара, і поки швейцарці вибудовували стінку, Петряк забив фактично у порожні ворота. Цікаво, що суддя не попереджав, що стандарт мають розіграти за свистком, а тому зарахував забитий м'яч. Додамо, що Сьйон відігрався вже через 6 хвилин, а команди розійшлись із рахунком 1:1.

До слова, Петряк провів у складі Фехервара 22 матчі в поточному сезоні, відзначившись голом та 5 асистами.

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Теги
Товариські матчі Світ Українці за кордоном футбольні курйози Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар Сьйон Сьйон
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