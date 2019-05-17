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Петряк офіційно перейшов у Віді

17 травня 18:40 1974 Читать на русском
Петряк офіційно перейшов у Віді
Іван Петряк / ФК Віді

Український півзахисник Іван Петряк офіційно став гравцем Віді.

Віді на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українського хавбека Івана Петряка. Гравець уклав повноцінний контракт з угорським клубом. Хавбек приєднається до команди з Секешфехервара 1 липня.

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Минулий сезон футболіст провів на правах оренди у складі головного конкурента Віді – Ференцвароша, з яким виграв чемпіонат Угорщини. Тому цей перехід спровокував скандал у країні.

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