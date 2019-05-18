Петряк не получил медаль победителя чемпионата Венгрии

Украинский полузащитник Иван Петряк, который летом перейдет в Види, не получил чемпионскую медаль.

Иван Пироженко в своем Instagram опубликовал, как футболисты Ференцвароша собрались, чтобы попрощаться с Иваном Петряком.

Петряк официально перешел в Види

"Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком. Обидно конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей... Но это жизнь, и она продолжается. Браво команда. Это был невероятный год", – написал Пироженко.

С 1 июля украинец официально станет игроком главного конкурента Фради – МОЛ Види, который со следующего сезона будет называться Фехервар.