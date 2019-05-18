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Петряк не получил медаль победителя чемпионата Венгрии

18 мая 09:40 831 Читати українською
Петряк не получил медаль победителя чемпионата Венгрии
Иван Петряк / ФК Ференцварош

Украинский полузащитник Иван Петряк, который летом перейдет в Види, не получил чемпионскую медаль.

Иван Пироженко в своем Instagram опубликовал, как футболисты Ференцвароша собрались, чтобы попрощаться с Иваном Петряком.

Петряк официально перешел в Види

"Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком. Обидно конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей... Но это жизнь, и она продолжается. Браво команда. Это был невероятный год", – написал Пироженко.

С 1 июля украинец официально станет игроком главного конкурента Фради – МОЛ Види, который со следующего сезона будет называться Фехервар.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Главное Ференцварош Ференцварош Иван Петряк Иван Петряк Види Види Иван Пироженко
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