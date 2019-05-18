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Види, который подписал Петряка, официально сменит название

18 мая 00:01 387 Читати українською
Види, который подписал Петряка, официально сменит название
Иван Петряк / ФК Ференцварош

Види, куда только перешел украинский хавбек Иван Петряк, с сезона 2019/20 получит новое название.

Види на своем официальном сайте сообщил, что с сезона 2019/20 клуб будет называться Фехервар.

Петряк официально перешел в Види

Это название периодически уже было с 1995 по 2009 годы. Сам клуб базируется в городе Секешфехервар.

17 мая Види официально объявил о подписании украинского хавбека Ивана Петряка, который провел сезон 2018/19 в составе главного конкурента – Ференцвароша, где стал чемпионом Венгрии.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Иван Петряк Иван Петряк Види Види
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