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Петряк не отримав медаль переможця чемпіонату Угорщини

18 травня 09:39 5049 Читать на русском
Петряк не отримав медаль переможця чемпіонату Угорщини
Іван Петряк / ФК Ференцварош

Український півзахисник Іван Петряк, який влітку перейде у Віді, не отримав чемпіонську медаль.

Іван Піроженко у своєму Instagram опублікував, як футболісти Ференцвароша зібрались, щоб попрощатись з Іваном Петряком.

Петряк офіційно перейшов у Віді

"Команда зібралась попрощатись з Іваном Петряком. Прикро звичайно, що забивши третину всіх голів у цей чемпіонський рік, ми залишилися без медалей... Але це життя, і воно триває. Браво команда. Це був неймовірний рік", – написав Піроженко.

З 1 липня українець офіційно стане гравцем головного конкурента Фраді – МОЛ Віді, який з наступного сезона називатиметься Фехервар.

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Теги
Світ Головне Ференцварош Ференцварош Іван Петряк Іван Петряк Українці за кордоном Віді Віді Іван Піроженко
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