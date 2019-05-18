Петряк не отримав медаль переможця чемпіонату Угорщини

Український півзахисник Іван Петряк, який влітку перейде у Віді, не отримав чемпіонську медаль.

Іван Піроженко у своєму Instagram опублікував, як футболісти Ференцвароша зібрались, щоб попрощатись з Іваном Петряком.

Петряк офіційно перейшов у Віді

"Команда зібралась попрощатись з Іваном Петряком. Прикро звичайно, що забивши третину всіх голів у цей чемпіонський рік, ми залишилися без медалей... Але це життя, і воно триває. Браво команда. Це був неймовірний рік", – написав Піроженко.

З 1 липня українець офіційно стане гравцем головного конкурента Фраді – МОЛ Віді, який з наступного сезона називатиметься Фехервар.