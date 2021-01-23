Петряк голом помог разгромной победе Фехервара – украинец закрепил свое звание главного бомбардира команды
Фехервар воспользовался осечкой Ференцвароша в чемпионате Венгрии.
Чемпионат Венгрии, 17 тур
Уйпешт – Фехервар – 0:5
Голы: Бамгбое, 6, 19, Зивзиадзе, 55, Петряк, 60, Николич, 81
Вице-чемпион страны на выезде сравнял с землей Уйпешт. Героем первого тайма стал нигериец Фашо Бамгбое, оформивший дубль.
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Фехервар не собирался сбрасывать обороты после перерыва. Зивзиадзе довел счет до разгромного, а Петряк вышел на замену и уже через минуту забил. Оборона Уйпешта развалилась полностью, позволив Ивану без лишних препятствий расстрелять голкипера. Украинец забил свой 8 гол в чемпионате – больше всех среди игроков Фехервара, но на один меньше, чем у Яноша Гана с Пакша. Точку в избиении хозяев поставил Николич.
Победа позволила Фехервару сократить отставание от Ференцвароша до 7 очков.
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Гол Петряка: