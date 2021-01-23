Чемпіонат Угорщини, 17 тур

Уйпешт – Фехервар – 0:5

Голи: Бамгбоє, 6, 19, Зівзіадзе, 55, Петряк, 60, Ніколіч, 81

Віце-чемпіон країни на виїзді зрівняв із землею Уйпешт. Героєм першого тайму став нігерієць Фашо Бамгбоє, який оформив дубль.

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Фехервар не збирався скидати обертів після перерви. Зівзіадзе довів рахунок до розгромного, а Петряк вийшов на заміну і вже через хвилину забив. Оборона Уйпешта розвалилася повністю, дозволивши Івану без зайвих перешкод розстріляти голкіпера. Українець забив свій 8 гол у чемпіонаті – найбільше серед гравців Фехервара, але на один менше, ніж у Яноша Гана з Пакша. Крапку в побитті господарів поставив Ніколіч.

Перемога дозволила Фехервару скоротити відставання від Ференцвароша до 7 очок.

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Гол Петряка: