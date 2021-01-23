Ференцварош не может найти свою игру после возобновления сезона.

Чемпионат Венгрии, 17 тур

Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голы: Слагвир, 43 – Узуни, 82

В прошлом туре команда Реброва проиграла аутсайдеру, ДВТК, а теперь не смогла справиться с Академией Пушкаша, которая борется за зону еврокубков.

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На 43 минуте хозяева разорвали защиту чемпиона четырьмя передачами. Все началось с голкипера, а закончилось Слагвиром, которого забыли в центре штрафной. Ференцварош явно не хотел мириться с вторым поражением подряд, поэтому бросился в атаку. Успех пришел под занавес встречи – Узуни роскошно исполнил штрафной удар с 23 метров. Зубков отыграл весь поединок, а Харатин вышел на 49 минуте.

Ференцварош в 2021 году потерял уже 5 очков, хотя за предыдущие 14 туров было всего две ничьи. Фехервар сыграет позже и может сократить отставание до семи очков.

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