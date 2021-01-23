Кубок Англии, 1/16 финала

Вест Хэм – Донкастер – 4:0

Голы: Форнальс, 2, Ярмоленко, 32, Батлер, 53 (аг), Афолаян, 78

Андрей Ярмоленко – игрок ротации Вест Хэма. Он выходит на замену в АПЛ и играет с первых минут матчи второстепенных турниров. На неделе украинец хорошо проявил себя в чемпионате, исполнив ассист под победный гол, поэтому его появление в стартовом составе против Донкастера не вызывало никаких сомнений.

Ярмоленко получил роль центрфорварда, а помогали ему Лансини, Бенрама и Форнальс. Уже на первой минуте украинец разогнал результативную атаку. Андрей сместился на правый фланг и бросил в прорыв Фредерикса (эта связка эффективно работала еще пару лет назад), а прострел фулбека замкнул Форнальс.

Через минут 10 забивать мог сам Ярмоленко. Форнальс красивым пасом в касание вывел украинца на удар, но он не попал в створ. В целом Андрею было трудно, бросалось в глаза отсутствие практики на позиции центрфорварда. Цепляться за мяч после передач из глубины не получалось, а рывки и открывания в позиционных атаках игнорировались.

В центре атаки Ярмола оставался отрезанным от команды, поэтому в поисках мяча сваливался на фланги. Там он чувствовал себя значительно комфортнее, отдавал неплохие передачи (одну из таких Бенрама конвертировал в острый удар), пока в атаке его страховал Форнальс. Со временем Андрей освоился и все лучше подыгрывал партнерам.

Партнеры также наконец-то обратили внимание на рывок украинца. Бенрама нашел его вертикальной передачей, а Ярмоленко элегантно перебросил голкипера и удвоил преимущество Вест Хэма! Третий гол Андрея в сезоне и первый с сентября!

Проблемы с оперативной оценкой ситуации сохранились (Ярмоленко время от времени тормозил атаки, не зная, как распорядиться мячом), но лидер сборной Украины получил уверенность. Опущенные руки и разочарованное выражение лица сменились на азарт.

Вест Хэм доминировал (вскоре залетел третий мяч, а затем и четвертый), не выпуская соперника за центр поля, а Ярмоленко помогал в контрпрессинге. Взаимодействие украинца с атакующими хавбеками улучшилось, он в итоге собрал аж 4 передачи под удар. Самым эффектным получился пас на Форнальса под удар через себя. Пытался Андрей и сам оформить дубль, но нормально пробить ему не позволили.

Матч завершился со счетом 4:0 – Вест Хэм прошел в следующий раунд Кубка Англии. Ярмола провел на поле все 90 минут, ведь Дэвид Мойес веселился, выпуская на замену молодежь на другие позиции, даже голкипера сменил.

Андрей получил хорошие оценки от статистических порталов: SofaScore – 7.6 (третий после Форнальса и Бенрама); WhoScored – 8.2 (второй после Форнальса).

Ярмоленко некомфортно чувствовал себя в центре атаки, но смещения на фланги были полезными и привели к первому голу. Второй гол – напоминание о высоком классе украинца, который на скамейке запасных не просидишь. Он доказал, что в случае необходимости может подменить Антонио на острие.

Но для основы Вест Хэма на матчи АПЛ нужно больше. Сегодняшний гол вряд ли поможет Ярмоленко пробиться в стартовый состав на поединки против Кристал Пэлас или Ливерпуля. Ждем успехов украинца в следующих кубковых играх.

Ярмоленко осуществил мечту Мойеса – первый ассист украинца в АПЛ, а давний герой тянет Вест Хэм к историческим высотам