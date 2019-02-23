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Петряк голом помог Ференцварошу Реброва разгромить соперника, гол Кравченко не сохранил Кишварде победу

21:59 8 Читати українською
Петряк голом помог Ференцварошу Реброва разгромить соперника, гол Кравченко не сохранил Кишварде победу
Иван Петряк / Фото: Ференцварош

Завершились матчи 22 тура чемпионата Венгрии с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 22-й тур

Мезекевешд – Кишварда – 2:2

Голы: Сери, 24 (пен.), Цукалас, 63 (автогол), 63 – Цукалас, 9, Кравченко, 14

Видеотон – Халадаш – 1:0

Гол: Ковач, 78

Ференцварош – Пушкаш Академи – 4:0

Голы: Гориран, 47 (пен.), Петряк, 49, Нгуен, 58, Сигневич, 90

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Для Кишварды матч начался классно – гол Кравченко на 14-й минуте удвоил преимущество гостей. Впрочем, совсем скоро Кравченко с Лукьянчуком привезли пенальти в свои ворота, а во втором тайме автор первого гола Цукалас забил в собственные ворота.

Халадаш Голодюка и Габовды не удержал ничью в матче с Видеотоном.

Ференцварош Реброва поиздевался над соперником, забив 4 гола. Второй мяч в ворота Пушкаш академи забил Иван Петряк.

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