Петряк голом помог Ференцварошу Реброва разгромить соперника, гол Кравченко не сохранил Кишварде победу

Завершились матчи 22 тура чемпионата Венгрии с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Венгрии, 22-й тур
Мезекевешд – Кишварда – 2:2
Голы: Сери, 24 (пен.), Цукалас, 63 (автогол), 63 – Цукалас, 9, Кравченко, 14
Видеотон – Халадаш – 1:0
Гол: Ковач, 78
Ференцварош – Пушкаш Академи – 4:0
Голы: Гориран, 47 (пен.), Петряк, 49, Нгуен, 58, Сигневич, 90
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Для Кишварды матч начался классно – гол Кравченко на 14-й минуте удвоил преимущество гостей. Впрочем, совсем скоро Кравченко с Лукьянчуком привезли пенальти в свои ворота, а во втором тайме автор первого гола Цукалас забил в собственные ворота.
Халадаш Голодюка и Габовды не удержал ничью в матче с Видеотоном.
Ференцварош Реброва поиздевался над соперником, забив 4 гола. Второй мяч в ворота Пушкаш академи забил Иван Петряк.