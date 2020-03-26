Петряк – о тренировках на улице: Люди смотрят на меня, как на космонавта, и хотят забросать яйцами

Полузащитник Фехервара и сборной Украины Иван Петряк поделился отношением венгров к тренировкам на улице во время карантина.

"Я очень доволен, что в Украине стало меньше людей на улицах. Сейчас уже дошло до серьезного: смотришь, сколько людей умирают – это уже не шутки. В Венгрии тоже везде пусто, людей нет. Я один бегаю у озера. Люди на меня смотрят как на космонавта, и хотят яйцами закидать из окон. Но мне нужно бегать, я обязан.

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В ближайшие полтора месяца никто не будет заикаться о футболе, в Венгрии каждый день прирост больных – 30-40 человек. Никто не будет рисковать здоровьем людей. Я не вижу, как можно продолжить чемпионат. Нужно делать паузу на около 2 месяцев, затем доигрывать этот чемпионат и без сборов и отпуска начинать следующий. Другого варианта нет", – поделился Петряк в эфире телеканала Футбол.

К слову, Иван сейчас выступает за венгерский Фехервар. В 35 поединках текущего сезона украинец записал в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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