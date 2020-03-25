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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Петряк: Сколько людей заболело в Венгрии, сколько людей заболело в Украине – лично я этому не верю

25 марта 22:56 71 Читати українською
Петряк: Сколько людей заболело в Венгрии, сколько людей заболело в Украине – лично я этому не верю
Иван Петряк / фото ФК Фехервар

Полузащитник Фехервара и сборной Украины Иван Петряк рассказал о ситуации с коронавирусом в Венгрии, а также высказал мнение насчет официальных данных о больных.

"Я с семьей остался в пригороде Будапешта, бабушка тоже осталась. Не смогла улететь, куда мы ее отправим. Если серьезно, то переживали за бабушку. Не хотели отвозить ее в аэропорт, ведь там много людей.

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Официальной информации мы не доверяем. Сколько людей заболело в Венгрии, сколько людей заболело в Украине – лично я этому не верю. Поэтому мы решили придержать бабушку.

Людям в Венгрии сейчас не до футбола, на первом месте стоит здоровье. Все думают только о своих семьях и близких. Но все равно они расстроены из-за переноса Евро-2020", – поделился Петряк в программе Залишайся з футболом.

К слову, Иван сейчас выступает за венгерский Фехервар. В 35 поединках текущего сезона украинец записал в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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Теги
коронавирус Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар Венгрия
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