Петряк: Сколько людей заболело в Венгрии, сколько людей заболело в Украине – лично я этому не верю

Полузащитник Фехервара и сборной Украины Иван Петряк рассказал о ситуации с коронавирусом в Венгрии, а также высказал мнение насчет официальных данных о больных.

"Я с семьей остался в пригороде Будапешта, бабушка тоже осталась. Не смогла улететь, куда мы ее отправим. Если серьезно, то переживали за бабушку. Не хотели отвозить ее в аэропорт, ведь там много людей.

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Официальной информации мы не доверяем. Сколько людей заболело в Венгрии, сколько людей заболело в Украине – лично я этому не верю. Поэтому мы решили придержать бабушку.

Людям в Венгрии сейчас не до футбола, на первом месте стоит здоровье. Все думают только о своих семьях и близких. Но все равно они расстроены из-за переноса Евро-2020", – поделился Петряк в программе Залишайся з футболом.

К слову, Иван сейчас выступает за венгерский Фехервар. В 35 поединках текущего сезона украинец записал в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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