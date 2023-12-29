Александр Петраков не смог вывести сборную Армении на Евро-2024, но показал достойные результаты.

Украинского специалиста Александра Петракова признали лучшим тренером года в Армении. Об этом пишет местная Федерация футбола.

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Украинский специалист набрал 62 балла. Второе место занял коуч Пюника Егише Меликян, набрав 56 пунктов. На третьей строчке с 54 очками расположился менеджер Урарту Дмитрий Гунько.

Александр Петраков возглавил сборную Армении в январе 2023 года, проведя десять матчей во главе команды: две победы, три ничьих и пять поражений.

Следует отметить, что Егише Меликян хорошо известен украинским болельщикам. Тренер возглавлял донецкий Металлург, Сталь, Говерлу и другие украинские клубы.

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