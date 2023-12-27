Всеукраинское объединение тренеров выбрало самого эффективного наставника чемпионата Украины в уходящем году.

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб стал лучшим коучем УПЛ 2023 года по итогам оценивания Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Сразу два голкипера из УПЛ вошли в топ-10 вратарей U-21 в мире по игровому опыту

Победителя выбирали по 5 критериям: номинальный результат команды, трудности в выстраивании и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий. Вернидуб по среднему показателю набрал 4,44 балла.

В топ-5 также вошли: Юрий Калитвинцев из Полесья (4,40), Игор Йовичевич во времена работы в СК Днепр-1 (4,38), Юрий Максимов из СК Днепр-1 (4,36) и Руслан Ротань из Александрии (4,16). К слову, в прошлом году победу праздновал Александр Кучер (СК Днепр-1).

Напомним, Кривбасс на зимнюю паузу ушел лидером турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 очка. Столько же у СК Днепр-1, но он уступает криворожанам по дополнительным показателям.

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