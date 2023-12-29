Олександр Петраков не зумів вивести збірну Вірменії на Євро-2024, але показав достойні результати.

Олександра Петракова визнали найкращим тренером року у Вірменії, пише місцева Федерація футболу. Український фахівець набрав 62 бали. Друге місце посів коуч Пюніка Єгіше Мелікян, набравши 56 пунктів. На третьому рядку з 54 очками розташувався менеджер Урарту Дмитро Гунько.

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Варто зазначити, що Єгіше Мелікян також добре відомий українським уболівальникам. Тренер очолював донецький Металург, Сталь, Говерлу та інші українські клуби.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну Вірменії у січні 2023 року, провівши десять матчів на чолі команди: дві перемоги, три нічиїх та п'ять поразок. Однак роботодавці українця за цей час чомусь не змогли вивчити прізвище наставника головної команди країни. У повідомленні про перемогу в голосуванні його прізвище чомусь написали через літеру "а" – ПАтраков.

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