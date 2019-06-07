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Петраков прокомментировал выход Украины U-20 в полуфинал чемпионата мира

20:15 174 Читати українською
Петраков прокомментировал выход Украины U-20 в полуфинал чемпионата мира
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о травме Дениса Попова.

86’ Хоан Карбонеро
 
Даниил Сикан 10’
10’ Даниил Сикан
86’ Хоан Карбонеро

"Ребята выполнили установку, я им очень благодарен. Уже готовимся к полуфиналу, конечно, хотим выйти в финал. Очень неприятная ситуация с Денисом Поповым. Будем молиться, чтобы у него все прошло. Все ребята переживают за его здоровье.

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Все играют жестко, каждый борется за свое счастье. Конечно, соперник поступил по-хамски. Если Денису сломали ногу, пусть ФИФА разбирается. Он нагло прыгнул и сломал человека, знал, что его нужно убрать. Это не красит футбол", – сказал Петраков.

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Напомним, юношеская сборная Украины благодаря голу Сикана минимально победила сверстников из Колумбии и вышла в полуфинал чемпионата мира-2019.

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Колумбия U-20 – Украина U-20 – 0:1 – видео гола и обзор матча
20:30
2066
Теги
Колумбия U-20 - Украина U-20 Мир Александр Петраков Александр Петраков Чемпионат мира U-20 Денис Попов Денис Попов Украина U-20 Украина U-20
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