Петраков прокомментировал выход Украины U-20 в полуфинал чемпионата мира

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал о травме Дениса Попова.

"Ребята выполнили установку, я им очень благодарен. Уже готовимся к полуфиналу, конечно, хотим выйти в финал. Очень неприятная ситуация с Денисом Поповым. Будем молиться, чтобы у него все прошло. Все ребята переживают за его здоровье.

Украина одержала минимальную победу над Колумбией и вышла в полуфинал ЧМ-2019 U-20

Все играют жестко, каждый борется за свое счастье. Конечно, соперник поступил по-хамски. Если Денису сломали ногу, пусть ФИФА разбирается. Он нагло прыгнул и сломал человека, знал, что его нужно убрать. Это не красит футбол", – сказал Петраков.

Колумбия U-20 – Украина U-20: Попов получил травму и рискует пропустить полуфинал чемпионата мира

Напомним, юношеская сборная Украины благодаря голу Сикана минимально победила сверстников из Колумбии и вышла в полуфинал чемпионата мира-2019.