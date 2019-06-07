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Колумбия U-20 – Украина U-20: Попов получил травму и рискует пропустить полуфинал чемпионата мира

19:32 134 Читати українською
Колумбия U-20 – Украина U-20: Попов получил травму и рискует пропустить полуфинал чемпионата мира
Денис Попов / Соцсети

Основной защитник юношеской сборной Украины Денис Попов получил повреждение в поединке против Колумбии.

86’ Хоан Карбонеро
 
Даниил Сикан 10’
10’ Даниил Сикан
86’ Хоан Карбонеро

Сборная Украины U-20 победила сверстников из Колумбии в четвертьфинале чемпионата мира-2019 со счетом 1:0, отличился Сикан. Подопечные Петракова стали первой командой, которая вышла в полуфинал турнира.

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На 86-й минуте игры произошел неприятный эпизод. Игрок колумбийцев нарушил правила против защитника юношеской сборной Украины Дениса Попова, за что получил прямую красную карточку.

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Украинский защитник несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь врачи. Попов не смог продолжить игру и покинул поле, лежа на носилках.

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Колумбия U-20 - Украина U-20 Мир Чемпионат мира U-20 Денис Попов Денис Попов Украина U-20 Украина U-20
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