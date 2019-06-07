Колумбия U-20 – Украина U-20: Попов получил травму и рискует пропустить полуфинал чемпионата мира

Основной защитник юношеской сборной Украины Денис Попов получил повреждение в поединке против Колумбии.

Сборная Украины U-20 победила сверстников из Колумбии в четвертьфинале чемпионата мира-2019 со счетом 1:0, отличился Сикан. Подопечные Петракова стали первой командой, которая вышла в полуфинал турнира.

Украина одержала минимальную победу над Колумбией и вышла в полуфинал ЧМ-2019 U-20

На 86-й минуте игры произошел неприятный эпизод. Игрок колумбийцев нарушил правила против защитника юношеской сборной Украины Дениса Попова, за что получил прямую красную карточку.

Колумбия U-20 – Украина U-20 – видео курьезного гола Сикана

Украинский защитник несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь врачи. Попов не смог продолжить игру и покинул поле, лежа на носилках.