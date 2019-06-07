Петраков прокоментував вихід України U-20 у півфінал чемпіонату світу

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про травму Дениса Попова.

"Хлопці виконали установку, я їм дуже вдячний. Вже готуємося до півфіналу, звичайно, хочемо вийти у фінал. Дуже неприємна ситуація з Денисом Поповим. Будемо молитися, щоб у нього все пройшло. Всі хлопці переживають за його здоров'я.

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Тут всі грають жорстко, кожен змагається за своє щастя. Звичайно, суперник вчинив по-хамськи. Якщо Денису зламали ногу, нехай ФІФА розбирається. Він нахабно стрибнув і зламав людину, знав, що його потрібно прибрати. Це не прикрашає футбол", – сказав Петраков в ефірі телеканалу "UA:Перший".

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Нагадаємо, юнацька збірна України завдяки голу Сікана мінімально перемогла однолітків з колумбії та вийшла у півфінал чемпіонату світу-2019.