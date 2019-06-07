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Петраков прокоментував вихід України U-20 у півфінал чемпіонату світу

20:15 1384 Читать на русском
Петраков прокоментував вихід України U-20 у півфінал чемпіонату світу
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про травму Дениса Попова.

86’ Хоан Карбонеро
 
Данило Сікан 10’
10’ Данило Сікан
86’ Хоан Карбонеро

"Хлопці виконали установку, я їм дуже вдячний. Вже готуємося до півфіналу, звичайно, хочемо вийти у фінал. Дуже неприємна ситуація з Денисом Поповим. Будемо молитися, щоб у нього все пройшло. Всі хлопці переживають за його здоров'я.

Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

Тут всі грають жорстко, кожен змагається за своє щастя. Звичайно, суперник вчинив по-хамськи. Якщо Денису зламали ногу, нехай ФІФА розбирається. Він нахабно стрибнув і зламав людину, знав, що його потрібно прибрати. Це не прикрашає футбол", – сказав Петраков в ефірі телеканалу "UA:Перший".

Колумбія U-20 – Україна U-20: Попов отримав травму та ризикує пропустити півфінал чемпіонату світу

Нагадаємо, юнацька збірна України завдяки голу Сікана мінімально перемогла однолітків з колумбії та вийшла у півфінал чемпіонату світу-2019.

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ЧС-2019 U-20 Колумбія – Україна: тактична перемога Петракова, прекрасні фланги "синьо-жовтих" та крутість Сікана
21:15
10932
Теги
Олександр Петраков Олександр Петраков Світ Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Колумбія U-20 - Україна U-20 Денис Попов Денис Попов
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