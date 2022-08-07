"Перед игрой посмотрел поединок Заря – Университет? Да, я посмотрел матч, после которого подошел, поздравил с победой главного тренера луганцев Патрика ван Леувена. Я с ним знаком очень давно – еще с академии Шахтера. Перекинулись несколькими словами, обменялись мнениями. На следующий же день я рано утром выехал из Люблина в Лодзь, где посмотрел тренировку киевского Динамо и встретился с Мирчей Луческу. Сегодня (6 августа – прим.) в 16 часов вылетаю из Варшавы в Рим, где 7 августа посмотрю товарищескую игру Рома – Шахтер.

Петраков посетил тренировку Динамо перед матчем со Штурмом

В понедельник прибуду к месту сбора "горняков" - в хорошо знакомое мне Брдо, что недалеко от словенской столицы Любляны, где в мае национальная команда проводила свой сбор. Там понаблюдаю за тренировочным процессом дончан, а уже 9 августа перееду за 180 км оттуда – в австрийский Грац, чтобы посмотреть ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо. А на следующий день – назад: рассчитываю посмотреть контрольные игры Шахтера и СК Днепр-1 – снова в Словении.

Но это еще не всё. 11 августа утром я вылетаю в Лондон, в гости в клуб Брентфорд. Там работает мой старый приятель Томас Франк... Да, мы не раз пересекались на уровне юношеских сборных. Это мой добрый друг, я ему позвонил по телефону и хочу с ним поговорить относительно нашего украинского игрока Егора Ярмолюка, который летом перешел в этот лондонский клуб. Буду присутствовать на матче английской Премьер-лиги Брентфорд – Манчестер Юнайтед. А уже после этого лечу из Лондона в Варшаву, сажусь в рейсовый автобус и возвращаюсь в Киев", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

Добавим, что сборная Украины под руководством Петракова в начале сентября проведет три матча Лиги наций, по итогам которых станет известно, смогут ли "сине-желтые" повыситься в классе и снова выступать в Дивизионе А.

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