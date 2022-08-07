"Перед грою подивився поєдинок Зоря – Універсітатя? Так, я переглянув матч, після якого підійшов, привітав із перемогою головного тренера луганців Патріка ван Леувена. Я з ним знайомий дуже давно — ще з академії Шахтаря. Перекинулися кількома словами, обмінялися думками. Наступного ж дня я рано-вранці виїхав із Любліна до Лодзі, де подивився тренування київського Динамо й зустрівся з Мірчею Луческу. Сьогодні (6 серпня – прим.) о 16-й вилітаю з Варшави до Рима, де 7 серпня подивлюся товариську гру Рома – Шахтар.

Петраков відвідав тренування Динамо перед матчем зі Штурмом

У понеділок прибуду до місця збору "гірників" – у добре знайоме мені Брдо, що неподалік словенської столиці Любляни, де в травні національна команда проводила свій збір. Там поспостерігаю за тренувальним процесом донеччан, а вже 9 серпня переїду за 180 км звідти – до австрійського Граца, аби подивитися матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм – Динамо. А наступного дня – назад: розраховую подивитися контрольні ігри Шахтаря та СК Дніпро-1 – знову у Словенії.

Але це ще не все. 11 серпня вранці я вилітаю до Лондона, у гості до клубу Брентфорд. Там працює мій давній приятель Томас Франк... Так, ми не раз перетиналися на рівні юнацьких збірних. Це мій добрий друг, я йому зателефонував і хочу з ним поговорити щодо нашого українського гравця Єгора Ярмолюка, який улітку перейшов до цього лондонського клубу. Буду присутній на матчі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд – Манчестер Юнайтед. А вже після цього лечу з Лондона до Варшави, сідаю в рейсовий автобус і повертаюся до Києва", – поділився Петраков у коментарі офіційному сайту УАФ.

Додамо, що збірна України під керівництвом Петракова на початку вересня проведе три матчі Ліги націй, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть "синьо-жовті" підвищитися у класі та знову виступати в Дивізіоні А.

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