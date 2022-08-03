Украинские фаны после трудных матчей с Фенербахче расценили выход на Штурм как благо. Команда из Граца слабенькая в позиционном наступлении, у нее нет никакой реальной звезды – да и вообще любой австрийский коллектив, который не называется Зальцбургом, считается проходным. Тактические аналитики несколько опасались высокой интенсивности прессинга и единоборств со стороны штирийцев, но ожидалось, что поединок против этого соперника будет относительно спокойным.

Динамо – Штурм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Впрочем, покой развеялся еще до матча. После неожиданного ухода Вербича опытного чистого вингера не осталось, так что все думали, кого выпустит Мирча Луческу – возможно, переведет туда Цыганкова, а справа поставит Караваева? Александр действительно вышел на позиции Виктора, однако об этом узнали уже после стартового свистка. Из-за микротравмы последний не смог сыграть. Слева очень неожиданно поставили Шепелева. Вероятно, замысел заключался в том, чтобы Владимир играл фальшивого вингера, сосредотачиваясь на контроле мяча.

В первые 10-15 минут киевляне этим и занимались, спокойно раскатывая мяч в центре поля и на собственной половине. Штурм пытался очень высоко и интенсивно накрывать, но получалось только срывать попытки Динамо выйти в атаку через фланги – особенно много брака возникало слева. Этот период встречи прошел без намеков на моменты.

В середине первого тайма ситуация поменялась кардинально. Штирийцы несколько подстроились под невысокий темп и стиль игры подопечных Мирчи Луческу. Они запускали лонгболы при первой же возможности, вступали в борьбу за подборы. Постепенно австрийцам удалось раскачать Динамо – с нашей стороны последовали такие же лонгболы, чего Штурм и добивался. Матч разбился на эпизоды, в которых благодаря наилучшей интенсивности работы побеждала команда Кристиана Ильцера. Украинцы начали допускать детские ошибки, Попов сел на необязательную желтую в центре поля, а потом пошли и моменты.

Так, на 17-й минуте Прассу дали пробить из-за пределов штрафной. Бущан парировал его мощный выстрел, а Прасс, подхватив отскок, пробил еще – на этот раз слабенько. Еще через три минуты Хейлунд перехватил передачу на Забарного и пробил с ближней дистанции, однако и здесь Бущан выручил. На 26-й минуте уже и Георгий не спас бы – Хейлунд ворвался в штрафную и замкнул прострел с левого фланга сильным ударом. К счастью, сфера промелькнула над перекладиной. Казалось, что четвёртый момент завершится голом.

И именно в этот период "Динамо" открыло счет! Дубинчак прорвался левым флангом и выполнил кросс, Беседин головой подрезал его вдоль ворот, а Караваев ударом с лету попал в дальний угол – 1:0! На 30 минуте ситуация повторилась, но теперь выстрел Александра заблокировали.

Забитый гол выбил Штурм из колеи, а Динамо доавил уверенности. Киевляне снова вспомнили об осторожном перекате с растяжением компактного прессинга австрийцев. Штурм потерял контроль над игрой, а наши футболисты еще и пошли вперед, прижав соперника. Команде удалось заработать перспективный стандарт (Шапаренко пробил в стенку) и несколько раз серьезно обострить ситуацию, но до реальных моментов дело так и не дошло. В конце концов свисток арбитра отправил игроков в раздевалки.

Второй тайм начался без кадровых перестановок. Штурм сразу попытался насесть на Динамо, выполнив несколько лонгболов в район штрафной, но ничего интересного штирийцы не организовали. Киевляне в свою очередь быстро перехватили контроль над мячом, чередуя стерильные перепасовки с продвижениями по флангам.

Это приносило острые эпизоды, но не хватало завершения. В частности, на 52-й Беседин немножко не успел замкнуть прострел Дубинчака, а на 54-й он же пробил в защитника после проникающей передачи Караваева. Сидорчук и Караваев, в свою очередь, стреляли с окраин штрафной над воротами. Штурм огрызнулся ударом Саркарии со стандарта в руки Бущану. В целом, Динамо никуда не торопилось, а у соперника просто ничего не получалось.

На 67-й минуте Кристиан Ильцер провел двойную замену, выпустив Любича и Шнегга вместо Хирлендера и Данте. Мирча Луческу быстро парировал, обновив левый фланг – Гармаш и Вивчаренко отправили Шепелева и Дубинчака отдыхать.

К сожалению, этот ход, как и дальнейший выход Ваната вместо Беседина, не помог сделать игру более интересной. Замены Штурма также не имели никакого эффекта. Динамо спокойно раскатывало мяч, а моментов за последние 20 минут практически не возникало. Вспомнить можно только подачу с углового, которую Беседин замкнул ударом головой над воротами. Кроме того, на 83-й и 84-й минутах неплохо пробивали Караваев и Буяльский, но и им точности не хватило.

Наконец, финальный свисток зафиксировал минимальную победу киевлян. Теперь ждем ответного матча в Граце.

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