После законного выходного, который игроки Динамо одержали за победу над Штурмом (1:0), в пятницу команда начала полноценную подготовку к ответному матчу 3-го тура квалификации Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Тренерский штаб вместе с подопечными провели детальный разбор поединка и проделали работу над ошибками. Впоследствии провели втягивающую тренировку, завершившуюся ударами по воротам и тактическими упражнениями.

Внимательным зрителем на тренировке стал Александр Петраков. Главный тренер сборной Украины тепло пообщался с каждым из игроков, а затем получил от Мирчи Луческу и его помощников полезную информацию о состоянии сборников.

Напомним, национальная команда в начале сентября проведет три матча Лиги наций, по итогам которых станет известно, смогут ли "сине-желтые" повыситься в классе и снова выступать в Дивизионе А.

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