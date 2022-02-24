"Дорогі браття-українці! У цей складний час ми маємо бути згуртовані, підтримувати один одного, і вірити в нашу Армію і нашу Державу. Ми на своїй українській землі і нам нічого боятися! Мені 64 роки, я все своє життя мешкаю в Києві, я зараз тут, нікуди не їду, і чим зможу і вмію готовий допомогти своїй Державі.

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Спорт у такі моменти відходить на другий план: головне – це життя, мир, спокій людей. Але я вірю, що після нашої швидкої перемоги, ми продовжимо підготовку до вирішальних матчів Національної команди України у плей-офф чемпіонату світу.

Ми – це вся Збірна, всі хлопці, які завжди пишаються тим, що презентують на футбольному полі Велику Націю! Ми не опускаємо руки, ми всі думаємо про Україну і живемо Україною", – йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці УАФ.

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