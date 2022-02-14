Как известно, Динамо начало третий этап подготовки ко второй части сезона. Подопечные Мирчи Луческу накануне прибыли на второй сбор в Турцию и уже успели провести контрольный матч против представителя Первой лиги Сербии – Инджии, разгромив ее со счетом 4:0.

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Сегодня, 14 февраля, в тренировочный лагерь киевлян в Анталии прибыл главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" понаблюдал за работой динамовцев и пообщался с представителями команды, сделав несколько памятных фото.

К слову, наставник сборной Украины раньше успел побывать на тренировках Вереса, Шахтера, Руха и Черноморца.

Напомним, уже 24 марта национальная команда в рамках плей-офф квалификации на ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Триумфатор поединка сойдется с победителем пары Австрия – Уэльс.

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