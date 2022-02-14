Петраков посетил Динамо на сборах в Турции
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков продолжает свой вояж тренировочными лагерями украинских команд.
Как известно, Динамо начало третий этап подготовки ко второй части сезона. Подопечные Мирчи Луческу накануне прибыли на второй сбор в Турцию и уже успели провести контрольный матч против представителя Первой лиги Сербии – Инджии, разгромив ее со счетом 4:0.
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Сегодня, 14 февраля, в тренировочный лагерь киевлян в Анталии прибыл главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" понаблюдал за работой динамовцев и пообщался с представителями команды, сделав несколько памятных фото.
К слову, наставник сборной Украины раньше успел побывать на тренировках Вереса, Шахтера, Руха и Черноморца.
Напомним, уже 24 марта национальная команда в рамках плей-офф квалификации на ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Триумфатор поединка сойдется с победителем пары Австрия – Уэльс.
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