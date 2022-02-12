"Сейчас буду присутствовать на тренировках – с Мирчей Луческу договорился, что посмотрю на подготовку Динамо. Он сказал: "Приезжай, нет никаких вопросов".

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Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух тренировках. Тоже никаких проблем нет. Договорился с Игорем Йовичевичем о тренировках. Позвоню еще Виктору Скрипнику, поговорю. План – до 20 февраля объехать все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может, кому-то напихать чуть-чуть.

Новые имена? Я всех ребят знаю в Украине. Я живу здесь, уже 12 лет работаю в сборных. Конечно, я слежу за ребятами – за всеми нашими футболистами", – сказал Петраков в комментарии каналу "Футбол".

К слову, наставник сборной Украины уже успел побывать на тренировках Вереса, Шахтера, Руха и Черноморца.

Напомним, 24 марта Украина сыграет на выезде с Шотландией в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.

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