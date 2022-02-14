Петраков відвідав Динамо на зборах у Туреччині
Головний тренер збірної України Олександр Петраков продовжує свій вояж тренувальними таборами українських команд.
Як відомо, Динамо розпочало третій етап підготовки до другої частини сезону. Підопічні Мірчі Луческу напередодні прибули на другий збір до Туреччини і вже встигли провести контрольний матч проти представника Першої ліги Сербії – Інджії, яку розгромили з рахунком 4:0.
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Сьогодні, 14 лютого, до тренувального табору киян в Анталії прибув головний тренер збірної України Олександр Петраков. Наставник "синьо-жовтих" поспостерігав за роботою динамівців і поспілкувався з представниками команди, зробивши декілька пам'ятних фото.
До слова, наставник збірної України раніше встиг побувати на тренуваннях Вереса, Шахтаря, Руха та Чорноморця.
Нагадаємо, вже 24 березня національна команда у рамках плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Тріумфатор поєдинку зійдеться з переможцем пари Австрія – Уельс.
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