Як відомо, Динамо розпочало третій етап підготовки до другої частини сезону. Підопічні Мірчі Луческу напередодні прибули на другий збір до Туреччини і вже встигли провести контрольний матч проти представника Першої ліги Сербії – Інджії, яку розгромили з рахунком 4:0.

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Сьогодні, 14 лютого, до тренувального табору киян в Анталії прибув головний тренер збірної України Олександр Петраков. Наставник "синьо-жовтих" поспостерігав за роботою динамівців і поспілкувався з представниками команди, зробивши декілька пам'ятних фото.

До слова, наставник збірної України раніше встиг побувати на тренуваннях Вереса, Шахтаря, Руха та Чорноморця.

Нагадаємо, вже 24 березня національна команда у рамках плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Тріумфатор поєдинку зійдеться з переможцем пари Австрія – Уельс.

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