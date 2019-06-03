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Петраков: Игроки сборной Украины "поплыли" в середине второго тайма

21:19 210 Читати українською
Петраков: Игроки сборной Украины "поплыли" в середине второго тайма
Александр Петраков / Фото УАФ

Главный тренер Украины U-20 Александр Петраков подвел итоги противостояния с Панамой.

23’ Даниил Сикан
41’ Денис Попов
45+1’ Даниил Сикан
83’ Сергей Булеца
 
Эрнесто Вокер 50’
23’ Даниил Сикан
41’ Денис Попов
45+1’ Даниил Сикан
50’ Эрнесто Вокер
83’ Сергей Булеца

"Эмоций не осталось. Уже забыл эту игру, жду четвертьфинала. Футболисты выполнили установку, мы готовились, ведь соперник серьезный. Немного подсели физически. У панамцев хорошие кондиции, ребята сильные, крепкие. А мы в середине второго тайма поплыли.

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал чемпионата мира U-20

Хорошо, что довели до победного конца. Всех поздравляю с победой", – цитирует Петракова UA: Перший.

Сборная Украины разгромила Панаму со счетом 4:1 и впервые в своей истории достигла стадии четвертьфинала молодежного мундиаля.

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Теги
Мир Александр Петраков Александр Петраков Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Панама U-20 Панама U-20 Украина U-20 - Панама U-20
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