Петраков: Гравці збірної України "попливли" в середині другого тайму

Головний тренер України U-20 Олександр Петраков підбив підсумки протистояння з Панамою.

"Емоцій не залишилося. Вже забув цю гру, чекаю чвертьфіналу. Футболісти виконали установку, ми готувалися, адже суперник серйозний. Трохи підсіли фізично. У панамців хороші кондиції, хлопці сильні, міцні. А ми в середині другого тайму попливли.

Україна розгромила Панаму та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу U-20

Добре, що довели до переможного кінця. Всіх вітаю з перемогою", – цитує Петракова UA:Перший.

Збірна України розгромила Панаму з рахунком 4:1 і вперше в своїй історії досягла стадії чвертьфіналу молодіжного мундіалю.