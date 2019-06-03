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Петраков: Гравці збірної України "попливли" в середині другого тайму

21:19 1033 Читать на русском
Петраков: Гравці збірної України "попливли" в середині другого тайму
Олександр Петраков / Фото УАФ

Головний тренер України U-20 Олександр Петраков підбив підсумки протистояння з Панамою.

23’ Данило Сікан
41’ Денис Попов
45+1’ Данило Сікан
83’ Сергій Булеца
 
Ернесто Вокер 50’
23’ Данило Сікан
41’ Денис Попов
45+1’ Данило Сікан
50’ Ернесто Вокер
83’ Сергій Булеца

"Емоцій не залишилося. Вже забув цю гру, чекаю чвертьфіналу. Футболісти виконали установку, ми готувалися, адже суперник серйозний. Трохи підсіли фізично. У панамців хороші кондиції, хлопці сильні, міцні. А ми в середині другого тайму попливли.

Україна розгромила Панаму та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу U-20

Добре, що довели до переможного кінця. Всіх вітаю з перемогою", – цитує Петракова UA:Перший.

Збірна України розгромила Панаму з рахунком 4:1 і вперше в своїй історії досягла стадії чвертьфіналу молодіжного мундіалю.

blog_ava
Україна U-20 – Панама U-20 – 4:1 – відео голів і огляд матчу
21:48
6411
Теги
Світ Олександр Петраков Олександр Петраков Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Панама U-20 Панама U-20 Україна U-20 - Панама U-20
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