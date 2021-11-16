Отбор ЧМ-2022 финиширует и в группе D. Матч, как и онлайн-трансляция Босния и Герцеговина – Украина на "Футбол-24", стартовал в 21:45. Команда Петракова на 2 балла отставала от финнов, в параллельной игре принимающих Францию. Боснийцы растеряли все шансы даже на второе место. "Сине-желтым" требовалась уверенная победа над хозяевами и хотя бы ничья от французов. Если параллельная встреча завершалась 0:0, тогда нашей сборной хватало бы и минимального триумфа 1:0.

Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022

Нервное начало. Малиновский потерял мяч на ровном месте в центре поля. Хорошо, что успел тактически сфолить. Боснийцы получили кучу места на фланге Тымчика, но погубили перспективную контру навесом на Матвиенко. Малиновский на 5-й минуте теперь уже сам перехватил снаряд благодаря прессингу в высокой позиции. Руслан эффектно крутил в самый уголок, но круглый в последний момент дернул в сторону от левой штанги. И снова только дальний удар, хотя Цыганков перспективно открывался слева. Зинченко приложился уже в правый угол, и здесь совсем близко к цели.

Босния и Герцеговина – Украина – видео голов и обзор матча

Хозяева вынуждают регулярно ошибаться наших сборников. Тымчик и Степаненко действуют очень нервно под жестким прессингом. Отдают украинцы мячи на ровном месте в опасных зонах. Соболь после классной стеночки с Цыганковым блестяще прострелил. Яремчук несколько поздновато стартовал и махнул мимо мяча. Ярмоленко на правах капитана слишком часто спорит с испанским судьей Матеу Лаосом. Бьют Андрея, тянут за футболку – все так, но нужно спокойствие, а ведь наш лидер на грани дисквалификации за перебор желтых карточек.

Зинченко создал супермомент для Яремчука. Роман проиграл дуэль экс-вратарю Зари Василю. Первый момент боснийцев на 26-й минуте. Демирович принял заброс Прчича из глубины, Матвиенко зевнул удар. Повезло, что удар метров с 11 не получился. Ярмоленко также крутил из-за пределов штрафной после паса Яремчука. Василь эффектно летает по углам, а мяч все равно не находит путь к сетке. Первый угловой в матче на 35-й минуте подали хозяева. Прошел удар на ближней стойке – выше.

Момент матча создают боснийцы. Первое их попадание в створ ворот на 45-й. Убийственный выстрел Хаджикадунича вытащил Бущан. Снаряд срикошетил в штангу, а Забарный не без огромного форта выбил. Мяч от ноги соперника полетел мимо цели, и Лаос сразу же свистнул. У Украины побольше ударов (6:4), но боснийцы трижды пробивали из пределов штрафной, а у нас только одна такая попытка. Слабый тайм команды Петракова, равный показатель ожидаемых голов (0,42:0,45). Украина слишком медленная и застревающая в болотах защиты соперника. Финны также не смогли выиграть первый тайм, но их эта ситуация как раз устраивает.

Еще больший кошмар после перерыва. Сколько потерь от Зинченко. Нам очень повезло, что соперник – еще более уныл и никакущ. Малиновский создал момент из ничего. Первый шанс после перерыва на 57-й минуте. Яремчук и во второй раз не забивает из пределов вратарской. Цыганков взорвался на левом фланге, Ярмола присыпает бдительность защитников, Зина выбегает из-за спины просто заснувшего игрока – расстрел пустых ворот дает нам путевку в плей-офф отбора ЧМ-2022, если все так и завершится в обоих матчах группы.

Дай Бог здоровья господину Бензему. Франция вышла вперед. Петраков проводит оригинальную замену. Шапаренко меняет Соболя. Зинченко переходит на левый фланг обороны. Забарный фолит в жесткой борьбе, соперник начинает хамить – Лаос выписал по желтой карточке обоим. Момент за моментом у наших ворот. Снова все благодаря простеньким передачам с флангов и стандартам. Снова спасает Бущан. Довбик и Зубков заменили Яремчука и Цыганкова. Здесь уже все по позиции. Финны пропустили второй. А у нас Бущан снова тянет, роскошный удар через себя.

Сказочный ассист Шапаренко из глубины. Довбик вырывается на свидание с Василем из центра поля. Артем мастерски избежал офсайда и прошил кипера. Сидорчук меняет Малиновского, у которого уже сводило ноги. Караваев вместо Ярмоленко. Возвращается даже Саша! Еще один блестящий заброс на ход Довбику. Наш форвард классно положил защитника, обыграл кипера, но не посмотрел, что на линии вырос еще один соперник, и попал именно в него. Не без помощи Бензема и Мбаппе мы финишируем на 2-м месте. У нас гораздо лучшие моменты (0,73:2,3 за xG), поэтому победа заслужена, хоть и с огромнейшими нервами. В полуфинале плей-офф нам могут попасться Италия, Португалия, Польша, Швеция или Шотландия.