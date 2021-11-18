"Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорого обходится. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать, самое главное, что в него верят ребята, это очень важно.

Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины

Игроки должны чувствовать тренера. Это тоже самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы пытались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были", – сказал Беланов для ТК Футбол.

Напомним, летом Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" после ухода Шевченко. Новый наставник сумел финишировать в отборе к ЧМ-2022 на второй строчке и вывести команду в плей-офф.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова