Петраков: Предполагать, что Украина U-20 победила на чемпионате мира-2019 случайно – противно

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков возмущен предположениями некоторых журналистов о ценности победы его команды на чемпионате мира 2019 года.

"Некоторые журналисты и тренеры иногда позволяют себе предполагать, мол, мы победили случайно. Это противно. А как можно выиграть случайно, пройдя только в финальной части путь из семи матчей?

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Команда должна находиться не только в хорошем игровом тонусе, но и быть готовой функционально и психологически. Кроме того, не надо забывать, что к этой победе мы шли два года. Это – отборочный турнир, элит-раунд. Какая же случайность?

Читал, мол, на чемпионате мира не было испанцев. Так они уступили в элит-раунде французам. Немцы в отборе проиграли Норвегии с Эрлингом Холандом в составе. Затем скандинавы выбили и действующих на тот момент чемпионов англичан. Где же здесь случайность? Мы были готовы к этому успеху – все ребята и мой тренерско-административный штаб", – сказал Петраков в комментарии изданию "Главком".

Напомним, подопечные Петракова летом 2019 года завоевали кубок чемпионата мира U-20, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

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