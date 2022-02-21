Для начала нужно выиграть в Шотландии, чтобы пробиться в финал плей-офф.

Петраков признался, на кого рассчитывает в ближайших матчах сборной Украины

Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфету. К тому же потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о грядущих битвах", – цитирует Дмитрулина Команда 1.

Напомним, сборная Украины в полуфинале квалификации в ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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