"Для початку потрібно виграти у Шотландії, щоби пробитися до фіналу плей-офф.

Петраков зізнався, на кого розраховує у найближчих матчах збірної України

Я вірю у тренерський талант Олександра Петракова. Це кваліфікований наставник, який з нічого може зробити цукерку. До того ж потенціал нашої збірної дає привід з оптимізмом говорити про майбутні битви", – цитує Дмитруліна Команда 1.

Нагадаємо, збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС