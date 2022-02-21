"Петраков може з нічого зробити цукерку", – Дмитрулін оптимістично оцінив шанси збірної України щодо виходу на ЧС-2022
Колишній захисник національної команди України Юрій Дмитрулін очікує на поєдинок "синьо-жовтих" з шотландцями.
"Для початку потрібно виграти у Шотландії, щоби пробитися до фіналу плей-офф.
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Я вірю у тренерський талант Олександра Петракова. Це кваліфікований наставник, який з нічого може зробити цукерку. До того ж потенціал нашої збірної дає привід з оптимізмом говорити про майбутні битви", – цитує Дмитруліна Команда 1.
Нагадаємо, збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.
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