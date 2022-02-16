"Гармаш? Да, я рассчитываю на Дениса. На всех рассчитываю. На какой позиции? В Динамо он играет в атаке через форс-мажор, а у меня нападающие есть.

Петраков объявил дату сбора сборной Украины перед матчем плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией

Кто поразил сборы в Турции? Чтобы кто-то поразил – такого нет. Тренеры – мои коллеги. Я езжу, смотрю за всеми ребятами, общаюсь. Они делают клубный футбол нашей страны, всем желаю удачи.

Миколенко? Я с Виталиком общаюсь по телефону. Звоню ему, мы разговариваем, и он мне все рассказывает. У него все хорошо. Из английской Премьер-лиги я общаюсь со всеми – с Зинченко, с Ярмоленко", – сказал Петраков для FootballHub.

Напомним, сборная Украины в полуфинале квалификации в ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ