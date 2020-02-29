toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРИЯ

"Сын шлюхи": фанаты Баварии едва не сорвали матч, унизив владельца Хоффенхайма

19:06 236 Читати українською
"Сын шлюхи": фанаты Баварии едва не сорвали матч, унизив владельца Хоффенхайма
Дитмар Хопп / Фото из открытых источников

Ультрас Баварии отличились большой активностью в гостевом матче 24 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

 
Серж Гнабри 2’
Йозуа Киммих 7’
Джошуа Зиркзее 15’
Филиппе Коутиньо 33’
Филиппе Коутиньо 47’
Леон Горецка 62’
2’ Серж Гнабри
7’ Йозуа Киммих
15’ Джошуа Зиркзее
33’ Филиппе Коутиньо
47’ Филиппе Коутиньо
62’ Леон Горецка

Фанаты мюнхенцев решили устроить акцию унижения для бизнесмена Дитмара Хоппа, который является владельцем Хоффенхайма.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Радикальные болельщики "ротен" весь матч выкрикивали оскорбления в адрес магната, прихватив с собой несколько красноречивых плакатов с надписями "Хопп – сын шлюхи". Арбитру даже пришлось прервать игру на 15 минут, пока главный тренер Баварии Ганс Флик вместе с игроками и представителями руководства клуба не пошли успокаивать своих поклонников.

Дитмар Хопп является одним из самых богатых бизнесменов Германии. Именно благодаря его поддержке Хоффенхайм прошел путь от низших лиг к Бундеслиге и участию в еврокубках. Впрочем, далеко не всем клубам-старожилам страны нравятся такие истории успеха соперников с богатым инвестором.

Бавария со скандалом разгромила Хоффенхайм, Боруссия Д переиграла Фрайбург: 24-й тур Бундеслиги, суббота

blog_ava
"Супряга – возрождение" или "Хорошего вечера, Игорь Цыганык": реакция соцсетей на фиаско Динамо с СК Днепр-1
12:25
1818
Теги
Видеоновости Хоффенхайм Хоффенхайм Германия Хоффенхайм - Бавария Бавария Бавария футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Наполи
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук