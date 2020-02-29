"Сын шлюхи": фанаты Баварии едва не сорвали матч, унизив владельца Хоффенхайма

Ультрас Баварии отличились большой активностью в гостевом матче 24 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

Фанаты мюнхенцев решили устроить акцию унижения для бизнесмена Дитмара Хоппа, который является владельцем Хоффенхайма.

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Радикальные болельщики "ротен" весь матч выкрикивали оскорбления в адрес магната, прихватив с собой несколько красноречивых плакатов с надписями "Хопп – сын шлюхи". Арбитру даже пришлось прервать игру на 15 минут, пока главный тренер Баварии Ганс Флик вместе с игроками и представителями руководства клуба не пошли успокаивать своих поклонников.

Дитмар Хопп является одним из самых богатых бизнесменов Германии. Именно благодаря его поддержке Хоффенхайм прошел путь от низших лиг к Бундеслиге и участию в еврокубках. Впрочем, далеко не всем клубам-старожилам страны нравятся такие истории успеха соперников с богатым инвестором.

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