Первый украинский футболист заразился коронавирусом – СМИ обнародовали его имя

Игроком Миная, у которого диагностировали COVID-19 является полузащитник ужгородцев Игорь Вагин.

Напомним, вчера стало известно, что один из футболистов Миная сдал положительный тест на коронавирус. Это первый официально подтвержденный случай в украинском футболе.

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Сегодня же стало известно, кто именно подхватил болезнь. Это 26-летний полузащитник Игорь Вагин, сообщает Footboom. Официальный сайт клуба информацию пока не подтвердил. Сейчас игрок находится в изоляции, а вся команда в понедельник, 11 мая, пройдет тест на коронавирус.

Вагин выступает за Минай с 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Первой лиге за команду Василия Кобина. Голов не забивал.

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