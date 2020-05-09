"О футболе никто не думает, у меня мама дома – 60 лет": Кополовец – о контакте с зараженным футболистом Миная

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец прокомментировал ситуацию с положительным тестом на COVID-19 у одного из игроков команды.

Напомним, вчера стало известно о первом официальном случае коронавируса в украинском футболе – болезнь диагностировали одному из игроков закарпатской команды, которая после 19-ти туров Первой лиги занимает 3 место в турнирной таблице.

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"У нас есть положительный тест на коронавирус, потому о футболе пока не особо думаем. ЧП в клубе, сейчас все дезинфицируется, такая ситуация. Я контактировал с этим игроком и футболисты тоже. Мы не знаем, какая будет ситуация дальше.

В понедельник сдаем все тесты. Потому о футболе сейчас никто и не думает. У меня мама дома – 60 лет. Сегодня футболист подходит, говорит, что у него девушка астматик. Не сильно думаем о футболе.

Это футболист команды заразился. Мы выставили на сайт. Мы об этом узнали уже в 12 часов. Я не хотел давать на сайт эту информацию, пока не было официальных документов от врача. Он мне скинул официальные документы – мы сразу выставили. Я бы никогда об этом не говорил до официального подтверждения. Никто ничего скрывать не будет. Есть официальное подтверждение – мы даем эту информацию", – рассказал Кополовец в эфире телеканала "Футбол 1".

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